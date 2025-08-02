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19:01, 2 августа 2025Мир

Трамп снова пригрозил России санкциями

Трамп пригрозил России санкциями при отсутствии прогресса в конфликте с Украиной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки. Об этом пишет «Интерфакс».

В телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп говорил, что эта война ужасна, она должна закончиться. «Я думал, мы договорились об этом три раза подряд, и, возможно, он хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело», — добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что если вооруженный конфликт продолжится, то Белый дом введет новые санкции против России.

Ранее стало известно о новом возможном плане США по урегулированию украинского конфликта. Так, Белый дом может заключить с РФ выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине. Это решение может сократить зависимость американцев от китайских ресурсов.

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