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10:26, 2 августа 2025Интернет и СМИ

В США придумали новый план по Украине

NI: США могут предложить РФ мир на Украине и сделку по редкоземельным металлам
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США могут заключить с РФ выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).

«Единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с Москвой по разработке редкоземельных минералов», — предложили в публикации.

Данное решение, по мнению обозревателей NI, может уменьшить зависимость США от китайских ресурсов. Россия в свою очередь остается сырьевой супердержавой, которая располагает одним из самых прибыльных месторождений редкоземельных металлов в мире, отметили в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие для наращивания торговли с Россией. По его словам, для этого необходимо сначала установить мир на Украине.

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