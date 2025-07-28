Трамп назвал условие наращивания торговли с Россией

Трамп об условии наращивания торговли с РФ: Необходим мир на Украине

У США и России есть множество возможностей для торговых отношений, но для этого необходимо мирное урегулирование конфликта на Украине. О таком условии для наращивания торговли заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Киром Стармером, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я вижу много возможностей для торговли с Россией, у них есть много ценных вещей, например редкоземельные металлы. Они у них есть почти во всех формах», — пояснил президент США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, до 10-12 дней. Он объяснил, что сделает это, так как уже «предполагает» ответ России на его условие. Трамп добавил, что не видит никакого прогресса в достижении мирного урегулирования.

Глава Белого дома также вновь заявил, что «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп еще раз подчеркнул, что уже неоднократно общался с Путиным, и между ними установились неплохие отношения.