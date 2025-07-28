«Я очень разочарован Путиным». Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал России на заключение мира с Украиной

Трамп сократит 50-дневный срок, который дал России для соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

Я установлю новый срок в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня Дональд Трамп президент США

Он объяснил, что сделает это, так как уже «предполагает» ответ России на его условие. Трамп добавил, что не видит никакого прогресса в достижении мирного урегулирования.

Глава Белого дома также вновь заявил, что «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп еще раз подчеркнул, что уже неоднократно общался с Путиным, и между ними установились неплохие отношения.

«У нас были обсуждения... И мы много раз думали, что этот вопрос решен», — отметил он, имея в виду перспективу прекращения огня между Россией и Украиной. «А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по разным городам, например, по Киеву», — сказал Трамп.

Фото: Stringer / Reuters

Одновременно Трамп удерживает сенаторов от антироссийских санкций

В этот же день издание Semafor сообщило, что Трамп удерживает некоторых республиканцев от голосования за законопроект о санкциях против России.

По его данным, сейчас только 15 американских сенаторов от обеих партий отказываются поддержать застрявший в палате законопроект. «И у полудюжины республиканцев в этом лагере есть красноречивое объяснение: они ждут, когда Дональд Трамп даст на него зеленый свет», — отмечает Semafor.

Приводятся слова сенатора Джима Бэнкса: «Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписался под этим, я подпишусь. Я хочу дать президенту необходимую гибкость для выполнения своих задач». Ему вторил сенатор-республиканец Рон Джонсон от штата Висконсин: «Я следую примеру президента Трампа в том, что он хочет сделать».

Как добавило издание, удерживание Трампом парламентариев свидетельствует о «несокрушимом» контроле президента над Республиканской партией в Сенате и что шансы на то, что Сенат примет этот закон без указки главы Белого дома, «стремятся к нулю».

Трамп грозил 100-процентыми пошлинами

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы как минимум в 100 процентов Дональд Трамп президент США

Он также обвинил Москву в «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

При этом позже американский лидер заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против России и стран, торгующих с ней. В связи с этим он выразил надежду на то, что конфликт будет разрешен в ближайшее время.