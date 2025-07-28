Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.
Я установлю новый срок в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня
Он объяснил, что сделает это, так как уже «предполагает» ответ России на его условие. Трамп добавил, что не видит никакого прогресса в достижении мирного урегулирования.
Глава Белого дома также вновь заявил, что «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп еще раз подчеркнул, что уже неоднократно общался с Путиным, и между ними установились неплохие отношения.
«У нас были обсуждения... И мы много раз думали, что этот вопрос решен», — отметил он, имея в виду перспективу прекращения огня между Россией и Украиной. «А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по разным городам, например, по Киеву», — сказал Трамп.
Одновременно Трамп удерживает сенаторов от антироссийских санкций
В этот же день издание Semafor сообщило, что Трамп удерживает некоторых республиканцев от голосования за законопроект о санкциях против России.
По его данным, сейчас только 15 американских сенаторов от обеих партий отказываются поддержать застрявший в палате законопроект. «И у полудюжины республиканцев в этом лагере есть красноречивое объяснение: они ждут, когда Дональд Трамп даст на него зеленый свет», — отмечает Semafor.
Приводятся слова сенатора Джима Бэнкса: «Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписался под этим, я подпишусь. Я хочу дать президенту необходимую гибкость для выполнения своих задач». Ему вторил сенатор-республиканец Рон Джонсон от штата Висконсин: «Я следую примеру президента Трампа в том, что он хочет сделать».
Как добавило издание, удерживание Трампом парламентариев свидетельствует о «несокрушимом» контроле президента над Республиканской партией в Сенате и что шансы на то, что Сенат примет этот закон без указки главы Белого дома, «стремятся к нулю».
Трамп грозил 100-процентыми пошлинами
14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы как минимум в 100 процентов
Он также обвинил Москву в «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.
При этом позже американский лидер заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против России и стран, торгующих с ней. В связи с этим он выразил надежду на то, что конфликт будет разрешен в ближайшее время.