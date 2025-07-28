Стало известно о противодействии Трампа введению санкций против России

Semafor: Трамп удерживает республиканцев от голосования за санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп удерживает некоторых республиканцев от голосования за законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает Semafor.

На данный момент 15 американских сенаторов от обеих партий отказываются поддержать застрявший в палате законопроект, поскольку они ждут «зеленого света» от Трампа.

«Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписался под этим, я подпишусь... Я хочу дать президенту необходимую гибкость для выполнения своих задач», — сказал сенатор от Индианы Джим Бэнкс.

У нескольких из тех, кто воздерживается от одобрения законопроекта, есть свои причины. Однако для представителей Республиканской партии самым распространенным мотивом является сопротивление Трампа.

Ранее Трамп заявил, что США рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении Москвы в связи с конфликтом на Украине.