Джайсвал: Индия считает необоснованными нападки США из-за импорта нефти из РФ

На Индию посыпались угрозы со стороны США из-за импорта российской нефти после начала украинского конфликта, хотя Соединенные Штаты раньше поддерживали такие закупки ради стабильности мировых энергорынков. В связи с этим нападки Вашингтона необоснованы, так на них ответил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в соцсети Х.

«Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — напомнил Джайсвал.

По его словам, в то же время США импортируют из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты. На этом фоне нападки на Индию выглядят неразумными.

«Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», — заключил представитель МИД Индии.