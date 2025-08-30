Мир
21:16, 30 августа 2025Мир

В США рассказали о разозлившем премьера Индии намеке Трампа

NYT: Моди разозлил намек Трампа номинировать его на Нобелевскую премию мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонной беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Это рассердило индийского премьера, пишет The New York Times (NYT).

Согласно информации газеты, в ходе разговора, который состоялся 17 июня, Трамп сообщил, что Пакистан планирует номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Это был «не особо тонкий намек» на то, что премьеру Индии следует поступить таким же образом, считают источники NYT.

Моди разозлили слова Трампа, и он заявил, что Штаты не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание индийского премьера поддержать номинацию Трампа значительно ухудшило отношения политиков, утверждает газета.

Ранее немецкая газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что американский президент четыре раза звонил Моди, но не смог дозвониться, поскольку тот не брал трубку.

