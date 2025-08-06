В Индии оказались ошеломлены неуважением Трампа к Моди

The Economist: Индийские дипломаты ошеломлены неуважением Трампа к Моди

Индийские дипломаты оказались ошеломлены неуважением, которое президент США Дональд Трамп проявил по отношению к премьер-министру Индии Нарендре Моди, сообщает The Economist со ссылкой на источник.

В частности, Трамп потребовал от страны закупать больше американского оружия. Кроме того, на фоне переговоров политик «использовал военный самолет для депортации нелегальных мигрантов из Индии в наручниках».

Один из бывших индийских послов рассказал изданию, что торговые споры между двумя странами, которые возникли у США и Индии во время первого срока Трампа, сейчас выглядят предвестником того «безумия», которое происходит сейчас.

Ранее политолог Пратап Бхан Мехта заявил, что угрозы Трампа ввести санкции из-за покупки российской нефти подорвали доверие Индии к США. По словам политолога, отношения между двумя странами находятся на одной из самых низких точек за всю историю.