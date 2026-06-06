В РСПП назвали нужный для бизнеса уровень инфляции

Вице-президент РСПП Мурычев: Мы озабочены тем, чтобы был экономический рост

Нужно сбалансированно обеспечивать политику, связанную с таргетом на инфляцию. Об этом вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы озабочены тем, чтобы был экономический рост», — подчеркнул он и высказал предположение, что ЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики уже при таргете в шесть процентов (а не в четыре, как планируется сейчас).

Мурычев выразил озабоченность невозможностью в настоящий момент оживить экономическую деятельность. «Предприятия находятся в таком, я бы сказал, ожидании», — констатировал вице-президент РСПП. Он пояснил, что на проекты, рассчитанные на 3-5 лет, необходимы ресурсы, а они недоступны из-за дорогих кредитов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что замедление инфляции в России продолжится и выйдет на целевой уровень ЦБ в 4 процента в 2027 году. По итогам пяти месяцев этого года, на 1 июня, уровень инфляции в России снизился до 5,3 процента в годовом выражении.