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15:04, 6 июня 2026Мир

Неудачу США на переговорах по урегулированию украинского конфликта объяснили

Политолог Лукьянов: Белый дом не смог заставить Украину и Европу реализовать его планы
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Река / ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа не смогла добиться того, чтобы Киев и Брюссель «играли ту партию, которую им расписали» в Белом доме в рамках плана по урегулированию украинского конфликта, и именно с этим связана ее неудача в рамках этого трека, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Его комментарий приводит aif.ru.

«В тот момент, когда окно якобы было открыто и у Трампа не были связаны руки, когда он, возможно, действительно хотел что-то сделать, у него ничего не получилось. И дело не в том, что он мало старался, а в том, что это просто оказалось не по силам США», — уверен эксперт.

По его словам, первично в нынешней ситуации то, что «на данный момент не видно политико-дипломатического разрешения конфликта», а усугубившиеся обстоятельства Трампа, включающие ситуацию вокруг Ирана и приближающиеся выборы, в этом контексте не так важны.

«То, что сейчас в США начали отход от стремления демонстрировать равноудаленность от обеих сторон украинского конфликта, это, мне кажется, вполне естественно и отчасти отражает разочарование тем, что ничего не получилось», — резюмировал политолог, отвечая на вопрос об усилении в США «ястребиных» настроений.

Ранее госсекретарь Марко Рубио, который еще недавно заявлял о готовности американцев к организации продуктивных переговоров признал, что Вашингтон не является беспристрастным посредником между Москвой и Киевом, а также заявил о подготовке пакета помощи Украине.

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