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15:13, 6 июня 2026Бывший СССР

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили

На Запорожской атомной электростанции восстановили энергоснабжение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) восстановили энергоснабжение. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Специалисты восстановили работу линии электропередачи, обеспечивавшей нужды станции. На данный момент все системы и оборудование функционируют в нормальном режиме.

Радиационный фон на станции в зоне наблюдения находится в норме. Персонал АЭС контролирует меры безопасности.

5 июня Запорожская атомная электростанция оказалась полностью обесточена. Инцидент произошел из-за отключения линии электроснабжения 330 киловольт «Ферросплавная-1».

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