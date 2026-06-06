Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили

На Запорожской атомной электростанции восстановили энергоснабжение

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) восстановили энергоснабжение. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Специалисты восстановили работу линии электропередачи, обеспечивавшей нужды станции. На данный момент все системы и оборудование функционируют в нормальном режиме.

Радиационный фон на станции в зоне наблюдения находится в норме. Персонал АЭС контролирует меры безопасности.

5 июня Запорожская атомная электростанция оказалась полностью обесточена. Инцидент произошел из-за отключения линии электроснабжения 330 киловольт «Ферросплавная-1».

