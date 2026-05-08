Москвичам ответили на вопрос о переносящих лихорадку комарах

Биолог Глазков: Опасность переносящие лихорадку комары представляют на юге РФ

Комары не представляют опасности для жителей столицы. Об этом агентству «Москва» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, особую опасность эти насекомые представляют на юге России, где переносят лихорадку Западного Нила. Периодически вспышки этой болезни случаются в Волгоградской и Астраханской областях. Комары передают болезнь от птиц к человеку. В Москве подобных случаев не зафиксировано.

Главная же неприятность от комаров для москвичей — это звук, считает биолог. «Основной вид комаров называется пискун. Звук издается не ротовым аппаратом, а за счет очень частых взмахов крыльев. Ну и, конечно, сам прокол хоботком ощутим, может вызывать зуд и местную аллергическую реакцию, особенно у аллергиков», — добавил он.

По словам специалиста, массовое нашествие комаров в столице ожидается в конце мая — начале июня. Первые особи появятся уже в середине мая. Он также добавил, что в этом сезоне насекомых будет особенно много из-за удачной зимовки благодаря снежной зиме.

Ранее россиян, живущих в средней полосе, предупредили о начале пика активности клещей, которые переносят опасные заболевания.