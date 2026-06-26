Американцы оказались под угрозой нашествия «зомби-белок»

NYP: Американцам грозит нашествие зомби-белок

Соединенным Штатам грозит нашествие «зомби-белок». О массовом появлении больных животных пишет New York Post (NYP).

Американцы все чаще встречают белок с крупными бородавчатыми опухолями — сообщения о столкновениях с грызунами болезненного вида поступают из Флориды, Северной Каролины, Мичигана, Огайо и других штатов. Точная причина заболевания пока не установлена, наиболее вероятной версией выступает фиброматоз — вирусная инфекция, вызываемая лепорипоксвирусом. Вирус приводит к образованию на коже крупных наростов и сочащихся бородавчатых опухолей. Пути заражения напоминают герпес: болезнь передается при непосредственном контакте, через слюну и содержимое пораженных участков кожи.

Для человека вирус опасности не представляет. В большинстве случаев заболевание проходит в течение четырех-восьми недель самостоятельно, но при тяжелом течении опухоли могут затронуть внутренние органы. По мнению специалистов, бурному распространению вируса способствуют кормушки для птиц.

О встречах с «зомби-косулями» не раз сообщалось в Курганской области. Животные вели себя дезориентированно, порой бились в конвульсиях, из пасти у них текли слюни и пена, а из глаз шли кровь и гной.