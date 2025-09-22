Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:17, 22 сентября 2025Из жизни

В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

В Курганской области очевидцы засняли на видео зомби-косулю
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Варгашинском округе Курганской области местные жители засняли на видео «зомби-косулю». Ролик опубликован в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Двое очевидцев ехали на автомобиле, когда заметили на дороге дезориентированную косулю. Изо рта у животного текла слюна, а челюсть была повреждена. Косуля не реагировала на появление людей и не пугалась громких звуков. «Зомбик такой», — сказал мужчина за кадром.

Это не первый подобный случай в Курганской области. В 2022 году ветеринары нашли в Далматовском и Шадринском районе Курганской области около 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. У больных косуль шли кровь и гной из глаз, а изо рта текли слюна и пена. Зараженные животные бегали по кругу и бились в конвульсиях. «Зомби-косули» появлялись в регионе и в последующие годы.

Материалы по теме:
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021

Врачи выдвинули теорию, что странное поведение животных связано с отравлением сельскохозяйственными ядохимикатами. В 2024 году, по информации журнала «Вокруг света», анализы, взятые у косуль, показали наличие диквата дибромида (действующее вещество пестицидов) и дельтаметрина (инсектицид и нервно-паралитический яд, запрещенный во многих странах).

Ранее сообщалось, что американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Его вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости