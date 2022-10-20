Зараженных неизвестной болезнью «зомби-косуль» нашли в российском регионе

В Курганской области выявили 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью

Ветеринары нашли в Далматовском и Шадринском районе Курганской области около 30 обезумевших косуль, зараженных неизвестной болезнью. Об инциденте в российском регионе сообщает Telegram-канал Readovka.

Местные охотники утверждают, что впервые заметили странно выглядящих и ведущих себя животных еще весной, однако это были единичные случаи. К середине осени зараженных стало больше, ветеринары выявили больных, взяли у них пробы и направили материал в лабораторию.

У больных косуль идет кровь и гной из глаз, а изо рта текут слюни и пена. Зараженные животные ведут себя нетипично: бегают по кругу и бьются в конвульсиях. В комментариях их окрестили «зомби-косулями». Врачи выдвинули теорию, что странное поведение животных связано с отравлением сельскохозяйственными ядохимикатами, но подтверждения ей пока нет.

Местные власти уже дали поручение усилить патрулирование, чтобы как можно быстрее выявить больных и погибших из-за нового заболевания животных. Пока неизвестно, представляет ли оно опасность для людей.

В марте сообщалось о нашествии «крабов-зомби» на Кубе. Их количество увеличилось в десятки раз из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.