Пандемия увеличила популяцию крабов-зомби в десятки раз

На Кубе началось нашествие крабов-зомби, популяция которых увеличилась за пандемию

На Кубе началось нашествие крабов-зомби, количество которых увеличилось в десятки раз из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как сообщили местные жители, крабы полностью захватили один из пляжей в районе бухты Кочинос. Крабы вида Gecarcinus ruricola всегда появляются на пляжах Кубы в это время, однако в 2022 году их особенно много. Объясняется это тем, что за время пандемии этих членистоногих никто не тревожил, и они активно размножались. В предыдущие годы тысячи крабов гибли под колесами автомобилей, но во время пандемии движение резко сократилось.

«Мы заметили, что во время миграции плотность крабов была необычайно высокой. Вполне вероятно, что популяция крабов полностью восстановилась, и поэтому сейчас наблюдается столь интенсивная миграция», — заявил сотрудник министерства охраны окружающей среды Кубы Рейнальдо Сантана Агилар.

Вид Gecarcinus ruricola называют «крабами-зомби», потому что они являются организмом-хозяином для двух видов мух, которые растут, получая питательные вещества из этих членистоногих.

Ранее сообщалось, что участок дороги в английском городе Ричмонд перекрыли из-за жаб-мигрантов. Во время сезонных миграций жабы часто попадают под колеса.