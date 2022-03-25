Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пандемия увеличила популяцию крабов-зомби в десятки раз

На Кубе началось нашествие крабов-зомби, популяция которых увеличилась за пандемию

Фото: Reuters

На Кубе началось нашествие крабов-зомби, количество которых увеличилось в десятки раз из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как сообщили местные жители, крабы полностью захватили один из пляжей в районе бухты Кочинос. Крабы вида Gecarcinus ruricola всегда появляются на пляжах Кубы в это время, однако в 2022 году их особенно много. Объясняется это тем, что за время пандемии этих членистоногих никто не тревожил, и они активно размножались. В предыдущие годы тысячи крабов гибли под колесами автомобилей, но во время пандемии движение резко сократилось.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая

«Мы заметили, что во время миграции плотность крабов была необычайно высокой. Вполне вероятно, что популяция крабов полностью восстановилась, и поэтому сейчас наблюдается столь интенсивная миграция», — заявил сотрудник министерства охраны окружающей среды Кубы Рейнальдо Сантана Агилар.

Вид Gecarcinus ruricola называют «крабами-зомби», потому что они являются организмом-хозяином для двух видов мух, которые растут, получая питательные вещества из этих членистоногих.

Ранее сообщалось, что участок дороги в английском городе Ричмонд перекрыли из-за жаб-мигрантов. Во время сезонных миграций жабы часто попадают под колеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Комментарии отключены
Последние новости
США доставили Украине первую часть крупнейшего пакета военной помощи
Приложение «ВТБ Онлайн» исчезло из Play Market
В Карабахе назвали число погибших от ударов азербайджанских Bayraktar
Создана высокоточная модель конца Темных веков во Вселенной
Пандемия увеличила популяцию крабов-зомби в десятки раз
Британия решила обогнать США и Китай
Драка пассажирок в автобусе попала на видео
Суд арестовал убившую своего ребенка женщину в Москве
Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры
Российский мегапроект останется без финансирования из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.