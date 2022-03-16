Из-за жаб-мигрантов на месяц перекрыли дорогу

Улицу перекрыли для автомобилей ради спасения жаб во время сезона брачной миграции

Участок дороги в английском городе Ричмонд, Большой Лондон, перекрыли для движения, чтобы жабы-мигранты могли безопасно пересечь ее на пути к прудам, в которых они размножаются. Об этом сообщает People.

Участок улицы Черч-Роуд длиной в 400 метров был закрыт на месяц для проезда автомобилей для спасения жаб во время сезона брачной миграции. По вечерам волонтеры «жабьего патруля» посматривают улицу.

В благотворительной организации «Жизнь лягушек», которая занимается набором волонтеров, заявляют, что дорога — одна из нескольких улиц, которые полностью закрывают для движения во время миграции жаб.

Местные власти начали перекрывать Черч-Роуд во время брачного сезона жаб в 2010 году. Это было сделано после того, как местные жители выразили свое беспокойство из-за количества земноводных, которые гибнут под колесами автомобилей в ходе ежегодной миграции.

Потеря доступа к дороге почти на месяц из-за прыгающих жаб не беспокоит местных жителей, особенно учитывая, что Черч-Роуд — тихая улица, на которой всего несколько домов.

Прохожие останавливаются и фотографируются с предупреждающими знаками каждый день. «Мне кажется, думать о безопасности жаб просто здорово. Это восхитительно! И очень по-британски», — признался журналистам 67-летний IT-менеджер на пенсии Роберт Браун, остановившийся у знака сделать фотографию.

Ранее сообщалось, что американский город Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, страдает из-за нашествия жаб ага. Тысячи ядовитых земноводных ползают по тротуарам, закупоривают трубы в бассейнах и создают угрозу жизни домашних животных.