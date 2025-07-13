Беременная возлюбленная Тимати снялась в прозрачном бюстгальтере

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица разместила серию фото, на одном из которых предстала в комплекте, состоящем из красного шелкового халата и прозрачного бюстгальтера.

Упомянутые предметы гардеробы были декорированы кружевом и блестками. Образ Ивановой украшали серьги, подвеска и браслет. Вдобавок она собрала волосы.

В июне беременная возлюбленная Тимати показала новые откровенные фото. Модель позировала с белой полупрозрачной тканью.