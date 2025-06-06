Беременная возлюбленная Тимати показала новые откровенные фото

Беременная возлюбленная Тимати модель Иванова показала новые откровенные фото

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова показала новые фото с откровенной съемки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель позировала на размещенных кадрах с белой полупрозрачной тканью. Она повязала ее на себя, прикрыв тем самым интимные части тела. При этом избранница музыканта дополнила свой внешний вид небрежной прической и макияжем с акцентом на нюдовую помаду.

Подписчики оценили фотосессию Ивановой в комментариях под публикацией. «Очень нежно», «Самая красивая женщина», «Премиум контент от Валентины», «Беременность к лицу», «Какая божественная», «Красотка», — высказывались они.

Ранее Валентина Иванова поделилась снимками топлес.