Беременная возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала фото топлес. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой в расстегнутых джинсах, прикрыв руками голую грудь. Ее образ дополнили макияж с акцентом на нюдовую помаду и объемная прическа.

Поклонники оценили фотосессию манекенщицы в комментариях под постом. «Беременность тебе к лицу», «Очень красивая», «Как мило», «Женственно», «Идеальная женская фигура выглядит именно так», — высказывались они.

В апреле мать Тимати показала округлившийся живот его избранницы. На кадрах Валентина Иванова была запечатлена в черных штанах и белом облегающем лонгсливе.