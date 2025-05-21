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10:18, 21 мая 2025Ценности

Беременная возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала фото топлес. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой в расстегнутых джинсах, прикрыв руками голую грудь. Ее образ дополнили макияж с акцентом на нюдовую помаду и объемная прическа.

Поклонники оценили фотосессию манекенщицы в комментариях под постом. «Беременность тебе к лицу», «Очень красивая», «Как мило», «Женственно», «Идеальная женская фигура выглядит именно так», — высказывались они.

В апреле мать Тимати показала округлившийся живот его избранницы. На кадрах Валентина Иванова была запечатлена в черных штанах и белом облегающем лонгсливе.

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