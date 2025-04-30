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16:55, 30 апреля 2025Ценности

Мать Тимати показала округлившийся живот его возлюбленной

Мать рэпера Тимати показала округлившийся живот его возлюбленной Ивановой
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона показала округлившийся живот его возлюбленной Валентины Ивановой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина разместила кадры, на которых запечатлела избранницу сына сидящей на яхте. При этом Иванова предстала в черных штанах и белом лонгсливе, который облегал ее неплоский живот. Известно, что семья исполнителя отправилась на отдых на Мальдивы.

Ранее в апреле возлюбленная Тимати подогрела слухи о беременности. Модель записала видео, в котором запечатлела себя на камеру в салоне автомобиля во время телефонного разговора.

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