Мать Тимати показала округлившийся живот его возлюбленной

Мать рэпера Тимати показала округлившийся живот его возлюбленной Ивановой

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона показала округлившийся живот его возлюбленной Валентины Ивановой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина разместила кадры, на которых запечатлела избранницу сына сидящей на яхте. При этом Иванова предстала в черных штанах и белом лонгсливе, который облегал ее неплоский живот. Известно, что семья исполнителя отправилась на отдых на Мальдивы.

Ранее в апреле возлюбленная Тимати подогрела слухи о беременности. Модель записала видео, в котором запечатлела себя на камеру в салоне автомобиля во время телефонного разговора.