Возлюбленная Тимати подогрела слухи о беременности

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова записала видео и сообщила о беременности

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова подогрела слухи о беременности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель записала видео, в котором запечатлела себя на камеру в салоне автомобиля во время телефонного разговора. Так, она сообщила собеседнику о беременности в момент, когда музыкант сел в машину.

«Тут такая погода, очень тепло. Да, забыла сказать. Я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна», — сказала манекенщица и вышла из салона.

В марте в окружении Тимати и Валентины Ивановой сообщили, что они ждут ребенка. Позже избранница рэпера опровергла данную информацию.