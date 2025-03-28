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12:12, 28 марта 2025Ценности

Возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова назвала враньем слухи о беременности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова ответила на слухи о беременности. Ее комментарий по данному вопросу получил Super.

Ранее в окружении пары сообщили, что они ждут ребенка. Однако избранница 41-летнего музыканта опровергла указанные предположения о своем состоянии, назвав их лживыми.

«Вранье», — заявила Иванова, которая состоит в отношениях со знаменитостью на протяжении трех лет.

Ранее в марте Тимати и его бывшую возлюбленную — модель Анастасию Решетову, родившую артисту сына, — заподозрили в совместном отдыхе в Абу-Даби.

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