Возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова ответила на слухи о беременности. Ее комментарий по данному вопросу получил Super.
Ранее в окружении пары сообщили, что они ждут ребенка. Однако избранница 41-летнего музыканта опровергла указанные предположения о своем состоянии, назвав их лживыми.
«Вранье», — заявила Иванова, которая состоит в отношениях со знаменитостью на протяжении трех лет.
Ранее в марте Тимати и его бывшую возлюбленную — модель Анастасию Решетову, родившую артисту сына, — заподозрили в совместном отдыхе в Абу-Даби.