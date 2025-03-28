Тимати снова станет отцом

StarHit: Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребенка

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова беременна. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие. Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — заявили люди из окружения пары.

У Тимати есть уже двое детей — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.

В августе рэпер заявил, что в обозримом будущем он готов жениться. Юнусов отметил, что у него отсутствует «фобия официального брака».