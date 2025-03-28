Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:29, 28 марта 2025Культура

Тимати снова станет отцом

StarHit: Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребенка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова беременна. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие. Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — заявили люди из окружения пары.

У Тимати есть уже двое детей — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.

В августе рэпер заявил, что в обозримом будущем он готов жениться. Юнусов отметил, что у него отсутствует «фобия официального брака».

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Названы суточные потери ВСУ в Курской области

    В Раде рассказали о штрафах за неявку в военкомат для находящихся на фронте бойцов ВСУ

    Врач объяснил преимущества уже применяемого в России нового метода лечения рака простаты

    Путин поговорил с Эрдоганом

    Овечкин рассказал о необходимости «будить себя как по будильнику»

    Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

    LG провела пробный перезапуск завода в России

    В России заявили об обреченном гарнизоне ВСУ на территории Курской области

    Очевидцы сообщили о задымлении в московском метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше