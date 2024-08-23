Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:09, 23 августа 2024Культура

Тимати заявил о готовности жениться

Рэпер Тимати заявил, что готов жениться в обозримом будущем

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что в обозримом будущем он готов жениться. Его слова прозвучали в шоу «Натальная карта», ролик доступен во «ВКонтакте».

Артист отметил, что у него отсутствует «фобия официального брака». «Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать все это [вступить в брак] правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем», — сказал он.

Ранее стало известно, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, женился.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Заложников в волгоградской колонии спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше