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15:34, 21 августа 2024Культура

Сын Наташи Королевой женился на бывшей стриптизерше

Сын Наташи Королевой Архип женился на бывшей стриптизерше Мелиссе Валынкиной
Мелисса Валынкина и Архип Глушко

Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: страница Мелиссы Валынкиной во «ВКонтакте»

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, женился. Об этом певица и ее супруг объявили на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Церемония бракосочетания 22-летнего Архипа Глушко и его избранницы Мелиссы Валынкиной прошла в Санкт-Петербурге. Со свадьбой их пришли поздравить родные и близкие. Интересно, что свое торжество молодые решили сыграть в годовщину свадьбы певицы.

«21 августа, ровно 21 год назад, мы с тобой в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге психанули», — заявила Королева, обращаясь к супругу на опубликованном видео.

О невесте известно, что ранее она работала танцовщицей в стриптиз-клубе, где и познакомилась с сыном Королевой. Сейчас девушка занимается визажем, выкладывая свои работы в социальных сетях. Пара проживает отдельно от Наташи и Тарзана, в съемной однушке в Москве.

Ранее стало известно, что Селену Гомес заподозрили в подготовке к свадьбе.

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      Андрей Шеньшаков
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