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12:56, 21 августа 2024Культура

Селену Гомес заподозрили в подготовке к свадьбе

Селену Гомес заподозрили в подготовке к свадьбе из-за подписок в TikTok

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Американскую певицу и актрису Селену Гомес заподозрили в подготовке к свадьбе с возлюбленным, рэпером Бенни Бланко. Об этом пишет Page Six.

Артистка подписалась в TikTok на компанию по организации мероприятий CMG Weddings & Events, специализирующуюся на роскошных свадьбах, на фоне слухов о ее помолвке с бойфрендом.

«Она заслуживает этого», — написал один из пользователей сети. «Я так счастлив за Селену. Не могу дождаться свадьбы», — добавил другой. «Эта свадьба будет королевской», — отметил третий.

Несмотря на то что пара не подтвердила слухи, в начале месяца они спровоцировали разговоры о помолвке, когда Гомес поделилась фотографией, на которой ее безымянный палец прикрыт эмодзи.

Ранее Селена Гомес показала возлюбленного и потеряла миллион подписчиков.

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      Варвара Кошечкина
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