Селена Гомес показала возлюбленного и потеряла миллион подписчиков

Селена Гомес потеряла более миллиона подписчиков из-за внешности возлюбленного

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала фото с возлюбленным, рэпером Бенни Бланко, и потеряла более миллиона подписчиков в соцсетях. На это обратило внимание издание NEWS.ru.

Отмечается, что в комментариях под фото с Бланко подписчики певицы оставили негативные комментарии и раскритиковали внешность рэпера.

Ранее Селена Гомес опровергла слухи о своем романе с единственным внуком 35-го президента США Джона Кеннеди Джоном Шлоссбергом.