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20:39, 2 мая 2024Культура

Селена Гомес показала возлюбленного и потеряла миллион подписчиков

Селена Гомес потеряла более миллиона подписчиков из-за внешности возлюбленного

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала фото с возлюбленным, рэпером Бенни Бланко, и потеряла более миллиона подписчиков в соцсетях. На это обратило внимание издание NEWS.ru.

Отмечается, что в комментариях под фото с Бланко подписчики певицы оставили негативные комментарии и раскритиковали внешность рэпера.

Ранее Селена Гомес опровергла слухи о своем романе с единственным внуком 35-го президента США Джона Кеннеди Джоном Шлоссбергом.

ЖЗЛ
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