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16:07, 15 апреля 2024Культура

Селена Гомес прокомментировала слухи о романе с единственным внуком Кеннеди

Селена Гомес заявила, что никогда не состояла в отношениях с Джоном Шлоссбергом

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес прокомментировала слухи о своем романе с единственным внуком 35-го президента США Джона Кеннеди. Ее слова приводит Page Six.

Артистка опровергла то, что в период с 2020 по 2021 год у нее был роман с Джоном Шлоссбергом. «Никогда не встречала этого человека, извините», — написала она в соцсетях.

Внук американского президента, которому также 31 год, публично не прокомментировал ситуацию.

Ранее Селена Гомес назвала причину прекращения общения со своими коллегами по сериалу «Волшебники из Вэйверли Плэйс», выходившему на экраны с 2007 по 2012 год.

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      Варвара Кошечкина
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