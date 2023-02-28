Гомес назвала причину прекращения общения с бывшими коллегами по сериалу

Гомес прекратила общение с актерами сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» из-за стыда

Американская актриса и певица Селена Гомес назвала причину прекращения общения со своими коллегами по сериалу «Волшебники из Вэйверли Плэйс», выходившему на экраны с 2007 по 2012 год. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию People.

Артистка поведала, что оборвала контакты с актерами Дженнифер Стоун и Дэвидом Делуизом, которые вместе с ней принимали участие в съемках шоу, из-за того, что ей было стыдно перед ними. Гомес добавила, что жалеет о том, что прекратила общение с бывшими коллегами.

«Я не хотела, чтобы вы, ребята, видели меня в том состоянии, в котором я находилась. Потому что, во-первых, вы сказали бы мне правду, которая меня испугала бы. А, во-вторых, потому что я не хотела вас подводить», — призналась актриса в подкасте Wizards of Waverly Pod.

Гомес добавила, что чувствовала себя в безопасности на съемочной площадке вместе со Стоун и Делуизом. Бывшие коллеги звезды, в свое очередь, поблагодарили артистку за честность, а также подчеркнули, что винили себя в прекращении общения с ней после закрытия проекта в 2012 году.

Ранее Селена Гомес рассказала, что быстро набирает вес из-за лекарств от диагностированной системной красной волчанки.