Селена Гомес назвала причиной быстрого набора веса лекарства от волчанки

Селена Гомес рассказала, что быстро набирает вес из-за лекарств от волчанки

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала, что быстро набирает вес из-за лекарств от диагностированной системной красной волчанки. Об этом сообщает Page Six с ссылкой на социальные сети звезды.

«Когда я принимаю их [лекарства], в моем организме удерживается много воды, и это нормально. Когда я перестаю их пить, я, как правило, худею», — назвала причину набора веса артистка.

Исполнительница добавила, что предпочитает быть здоровой и заботиться о себе, а также верит в то, что медикаменты помогают ей справиться с заболеванием.

«Я просто хотела подбодрить всех, кто испытывает какой-либо стыд за то, какой путь они проходят, когда никто не знает, что происходит на самом деле», — подчеркнула Гомес.

Актриса заявила, что не является моделью и никогда не будет ею, а также обратилась к своим поклонникам: «Я люблю вас, ребята, спасибо за поддержку и понимание. А те, кому это не нравится, — уходите, потому что, честно говоря, я не верю в стыд людей за свое тело».

В 2014 году у певицы диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание, системную красную волчанку, а через три года звезда перенесла операцию по пересадке почки.

Ранее стало известно о новом романе Селены Гомес с диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом.