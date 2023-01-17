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10:09, 17 января 2023Культура

Селена Гомес начала встречаться с диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом

Стало известно о новом романе Селены Гомес с диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Стало известно о новом романе 30-летней американской певицы и актрисы Селены Гомес. Об этом сообщает US Weekly.

По информации издания, исполнительница вступила в отношения с 33-летним диджеем группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. По словам инсайдера, пара много времени проводит вместе. «Они не пытаются скрыть свой роман, тайком посещая частные клубы, однако ведут себя непринужденно и сдержанно», — сообщил источник, добавив, что певица и диджей вместе посещают кино и боулинг.

«Селена привязана к возлюбленному и с трудом может оторвать от него руки», — добавили в окружении, приближенном к звезде.

Ранее Селена Гомес пошутила о своем весе после бодишейминга из-за неудачного платья, в котором она посетила «Золотой глобус».

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Анастасия Астахова
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