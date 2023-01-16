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15:07, 16 января 2023Забота о себе

Селена Гомес остроумно ответила хейтерам после «Золотого глобуса»

Селена Гомес после бодишейминга из-за неудачного платья пошутила о своем весе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

30-летняя американская певица Селена Гомес пошутила о своем весе после бодишейминга из-за неудачного платья. Пост, в котором она остроумно ответила хейтерам на критику после своего выхода на красную дорожку премии «Золотой глобус», цитирует издание People.

В TikTok появился видеоролик, в котором Гомес беседует с девятилетней сестрой Грейси Эллиотт Тифи. «Я немного поправилась, потому что наслаждалась жизнью в праздники. Правда?» — говорит она зрителям, поворачиваясь к девочке. Грейси согласилась, и певица рассмеялась.

Селена Гомес несколько раз избавлялась от страниц в социальных сетях и начинала вести их снова. В 2019 году в одном из интервью она призналась, что негативные комментарии вгоняют ее в депрессию.

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Селена Гомес появилась на красной дорожке «Золотого глобуса» в черном платье Valentino длины макси, оформленном глубоким декольте и фиолетовыми рукавами-фонариками. В социальных сетях образ подвергся критике — пользователи решили, что сама Селена Гомес располнела, а платье ее старит.

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Александра Лисица
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