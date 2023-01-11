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10:05, 11 января 2023Ценности

Внешний вид Селены Гомес на «Золотом глобусе» вызвал споры в сети

Певица Селена Гомес посетила «Золотой глобус» в платье с декольте и вызвала споры в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус» и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

30-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в черном платье длины макси, оформленном глубоким декольте и фиолетовыми рукавами-фонариками. Ее образ дополняли открытые босоножки на шпильке и длинные серебряные серьги. Кроме того, визажисты сделали в макияже акцент на натуральность, нанеся на губы нюдовую помаду, а стилисты собрали волосы в высокий хвост.

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Читатели портала не оценили внешний вид Гомес, о чем написали в комментариях под материалом. «Кажется, она потолстела», «Она так плохо выглядит, извините. Я не знаю, что она сделала со своим лицом, но оно ужасно. Очевидно, что она пыталась отвлечь внимание от него, показав свою грудь», «Крой этого платья вокруг бюста действительно нелепый», «Увольте стилиста», «Эти рукава прибавили ей сразу 20 килограммов», — высказывались они.

В то же время были и те фанаты, которые решили поддержать артистку. «Как только вам исполняется 30 лет, метаболизм начинает тормозить. С вами будет так же, поэтому не судите Селену», «Без морщин и ботокса. Она такая красивая», «Простите ее. У нее могут быть проблемы со здоровьем, и по этой причине она прибавила в весе», «Она всегда будет красивой», «Самая настоящая», — писали они.

В декабре 2022 года Селена Гомес отреагировала на видео, в котором ее обвинили в том, что ей приходилось быть стройной во время романа с исполнителем Джастином Бибером.

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Мария Винар
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