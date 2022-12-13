Селена Гомес отреагировала на видео фаната о ее худобе во время романа с Бибером

Селена Гомес ответила на видео о ее худобе во время романа с Бибером грустным эмодзи

Американская певица и актриса Селена Гомес отреагировала на видео, в котором ее обвинили в том, что ей приходилось постоянно поддерживать худобу во время романа с исполнителем Джастином Бибером. Соответствующие кадры появились на платформе TikTok.

Пользователь сети с никнеймом donttellmymomma.fr опубликовал видео, которое состояло из фотографий знаменитости с подписью: «Причина, по которой Гомес была всегда худой, когда встречалась с Джастином». В конце ролика был размещен скриншот комментария певицы. «Я слишком "нормальная" для Бибера, который скорее станет встречаться с моделями», — гласила надпись на снимке.

Гомес ответила на данную публикацию, оставив в комментариях грустные эмодзи. Данное сообщение заставило фанатов задаться вопросом, что имела в виду звезда. «Может быть, она расстроена, поскольку вы, ребята, постоянно вспоминаете, как менялось ее тело. Она имеет право реагировать на свое прошлое. В любом случае она — огонь!», «Не знаю, как они могут публиковать такие видео. Она живет своей жизнью», «Я очень счастлива за Селену, что она наконец-то стала свободной», — высказались они.

В августе Селена Гомес показала обратную сторону идеальных фото блогеров в соцсетях и восхитила фанатов. Так, артистка позировала на борту яхты в слитном купальнике с разноцветным принтом бренда La’Mariette. Для видео знаменитость не стала напрягать мышцы пресса и выбирать специальные ракурсы, продемонстрировав свое тело в расслабленном состоянии, поэтому на размещенных кадрах были заметны складки кожи и округлый живот.

