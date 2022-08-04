Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Селена Гомес показала округлый живот на видео в купальнике и восхитила фанатов

Певица Селена Гомес показала округлый живот и складки на видео в купальнике

Кадр: selenagomez / TikTok

Американская певица и актриса Селена Гомес показала «обратную сторону» идеальных фото блогеров в соцсетях и восхитила фанатов. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Так, артистка позировала на борту яхты в слитном купальнике с разноцветным принтом бренда La’Mariette. Для видео знаменитость не стала напрягать мышцы пресса и выбирать специальные ракурсы, продемонстрировав свое тело в расслабленном состоянии. Таким образом, на размещенных кадрах заметны складки ее кожи и округлый живот. «Естественные животы в здании», — иронично отметила она.

Упомянутый ролик набрал более десяти миллионов просмотров. Пользователи сети принялись благодарить Гомес за смелость и высказывать свое мнение в комментариях. «Ты помогаешь мне обрести уверенность в себе», «Лучшая ролевая модель», «Я за бодипозитив!», «Икона и настоящая легенда», — писали юзеры.

В мае бывшую возлюбленную музыканта Джастина Бибера, певицу Селену Гомес, пристыдили в сети за пародию на его жену, модель Хейли Бибер. 25-летняя Бибер опубликовала видео с подробным разбором своего повседневного макияжа, а через несколько часов подобный ролик появился в соцсетях Гомес. Поклонники сочли это издевательством и разглядели пародию на нынешнюю возлюбленную музыканта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Китай обвинил США в передаче ядерного оружия неядерным странам
В Китае рассказали о беспрецедентном потеплении
Россиян предупредили об одной опасности купания в Черном море
Росгвардейцы уничтожили более 20 операторов украинских беспилотников
США перенесли из-за Китая испытания МБР Minuteman III
Селена Гомес показала округлый живот на видео в купальнике и восхитила фанатов
Остеопат сообщил главную причину появления натоптышей на стопах
Стала известна главная причина роста цен на дачи в Подмосковье
Федерация баскетбола США сделала заявление после приговора Грайнер
В «Роскосмосе» высказались о дате выхода России из проекта МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.