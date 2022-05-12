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Бывшую возлюбленную Бибера пристыдили в сети за пародию на его жену

Певица Селена Гомес извинилась перед моделью Хейли Бибер за пародию на ее в TikTok-видео
Селена Гомес

Селена Гомес. Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Бывшую возлюбленную музыканта Джастина Бибера, американскую певицу Селену Гомес, пристыдили в сети за пародию на его жену, модель Хейли Бибер. На размещенные в TikTok ролики обратил внимание журнал OK!

25-летняя Хейли Бибер опубликовала видео с подробным описанием и разбором своего повседневного макияжа. Как сообщает портал, несколько часов спустя 29-летняя Гомес поделилась на личной странице похожим роликом, в котором рассказала об уходе за кожей.

Поклонники сочли поступок последней издевательством по отношению к супруге Бибера. Кроме того, пользователи сети заметили, что перед камерой она демонстрировала похожие движения и жесты. «Подождите... Она же пытается высмеять сами знаете кого», «И вы, ребята, не видите во всем этом лицемерия?», «Она поддерживает женщин, но при этом высмеивает их», «Мы в тебе разочаровались», — высказывались юзеры.

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По информации издания, после критики в TikTok Гомес выложила в Twitter пост с извинениями. «Вот почему я верю в то, что нужно следить за ментальным здоровьем. Ребята, я понятия не имею, что я сделала, но мне очень жаль. Недобрых намерений не было. Скоро удалю [видео]», — написала она.

В апреле Хейли Бибер впервые рассказала о своем состоянии после пережитого микроинсульта. Манекенщица призналась, что она почувствовала, как ее кончики пальцев онемели, и осознала, что не может говорить. Знаменитости пришлось провести целую ночь в больнице, чтобы сдать анализы. В ходе обследований врачи обнаружили открытый проток в ее сердце — отверстие в межпредсердной перегородке, которое обычно закрывается у человека после рождения. В итоге врачи назначили Хейли операцию, которая прошла без осложнений.

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Мария Винар
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