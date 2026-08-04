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14:57, 4 августа 2026 (обновлено: 15:01, 4 августа 2026)Наука и техника

Windows обвинили в слежке за пользователями

Microsoft опровергла, что новая функция в Windows позволяет следить за пользователями
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Georgiy Lyamin / Unsplash

В корпорации Microsoft отвергли обвинения в том, что компания следит за пользователями через новую функцию Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание, что ранее в сети появились сообщения, что Microsoft начала следить за компьютерами с Windows благодаря новой службе. Она якобы собирает данные об устройстве и отправляет их компании каждые 15 минут. Старший вице-президент Microsoft Скотт Хансельман опроверг эти обвинения, заметив, что найденная энтузиастами служба существует в операционной системе (ОС) довольно давно.

По словам Хансельмана, служба Microsoft была добавлена в 2025 году для сбора данных, предназначенных для диагностики производительности устройств с Windows. Он объяснил, что когда ОС фиксирует снижение мощности компьютера, она начинает записывать диагностические данные и сохранять в специальной папке на устройстве. Представитель IT-гиганта отметил, что компьютер не будет делиться данными, только если пользователь сам не отправит их в Microsoft через специальный интерфейс.

Журналисты Windows Latest заключили, что Microsoft отчасти виновата сама, что пользователи подозревают компанию в слежке: «Windows 11 не пользуется доверием». Авторы заметили, что с марта, как сообщалось, компания работает над улучшением ОС, но пока серьезных результатов не заметно.

Ранее стало известно, что доля операционных систем Windows упала до рекордно низкой. По данным StatCounter, она снизилась до 28 процентов. Самой популярной ОС в мире остается Android, которая имеет долю почти 42 процента.

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