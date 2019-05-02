На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.

«В этом году главный спонсор — контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей», — пояснил артист, отметив, что участники мероприятия подписывали бумаги о том, что впоследствии результаты исследований могут быть обнародованы.

По мнению Лазарева, такое правило призвано показать, что все конкурсанты едины. Певец также одобрил это нововведение.

«Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Лазарев примет участие во втором полуфинале. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая.

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