Слова Лазарева о сдаче крови на «Евровидении» назвали приколом

Официальный вещатель «Евровидения» в России — медиахолдинг ВГТРК — опроверг информацию о новых правилах конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.

В комментарии говорится, что слова певца Сергея Лазарева о том, что конкурсанты в этом году должны сдавать кровь перед стартом состязания — прикол.

Лазарев, который представит в этом году на конкурсе Россию, заявил в эфире Первого канала, что главный спонсор «Евровидения» — компания, которая с помощью генетического анализа предлагает узнать национальность и предков — обязала конкурсантов сдавать кровь для изучения происхождения. Артист отметил, что участники мероприятия подписывали бумаги о том, что впоследствии результаты исследований могут быть обнародованы.

Песенный конкурс начнется в Тель-Авиве 14 мая. Лазарев примет участие во втором полуфинале. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая.

Официальный спонсор «Евровидения-2019» — израильский генеалогический сайт MyHeritage. Он позволяет создавать семейные веб-страницы, составлять семейные древа и искать родственников.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!