Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение». Его слова передает ТВЦ.

Как отмечает эксперт, Лазареву удастся войти в пятерку лидеров только при условии, что его поддержат страны, входившие в состав СССР. Соседов признал, что песня, с которой музыкант собирается представлять Россию на конкурсе, хорошая, но недостаточно современная и эпатажная для этого шоу. «Она очень традиционная. В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место», — пояснил музыкальный критик.

По мнению Соседова, на «Евровидении» артистам необходимо удивить зрителей и жюри. «Не просто красиво спел балладу и ушел. Так можно было в 70-е, 80-е, 90-е годы. А сегодня нужно что-то ах, что-то ух, что-то эдакое, яркое, интересное, неожиданное, может, с какой-то провокацией», — заключил эксперт и привел пример победителей прошлых лет: Кончиту Вурст и Нетту Барзилай, представлявшую Израиль в 2018 году.

Ранее в мае Лазарев пожаловался на туманные критерии оценивая участников песенного состязания.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream. В 2016 году ему удалось занять третье место на конкурсе.

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