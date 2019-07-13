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Малахова назвали врагом Украины

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Андрей Малахов

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец». Фамилия журналиста указана в разделе сайта «Чистилище».

Там указано, что Малахов принял сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», организованном каналом «Россия 1». «Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится в сообщении сайта.

В начале июня в черный список россиян, представляющих «угрозу» национальной безопасности Украины, попал другой телеведущий — Владимир Познер. Он оказался там за сознательное нарушение украинской границы с целью проникновения в Крым, а также участие в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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