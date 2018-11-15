Украину призвали удалить сайт «Миротворец»

Министерство иностранных дел Германии призвало Украину удалить сайт «Миротворец», составляющий реестр врагов страны. Такое заявление было сделано после того, как в список «врагов Украины» внесли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает DPA.

«Мы и в прошлом информировали Украину о нашей позиции и настаивали на том, чтобы украинское правительство удалило этот сайт. Мы делаем это и сейчас», — сказала пресс-секретарь ведомства.

Отмечается, что Шредер мог попасть в базу «Миротворца» из-за интервью, которое он дал газете Aachener Nachrichten. В нем он заявил, что присоединение Крыма к России — это реальность, с которой когда-нибудь придется смириться.

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!