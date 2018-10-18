Замглавы «Аэрофлота» Зингман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» по работе с клиентами Вадим Зингман оказался в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Причина, по которой Вадим Зингман попал в «черный список» сайта, по меньшей мере поразительна — ресурс поставил в вину замглавы «Аэрофлота» сознательное нарушение законодательства Украины путем организации авиаперелетов на территорию Крыма, а так же незаконной массовой переправки туда граждан.

17 октября Вадим Зингман высказался об условиях возобновления «Аэрофлотом» продаж билетов по субсидированным льготным тарифам в пункты Дальнего Востока, Калининград и Симферополь: «Мы незамедлительно откроем продажу билетов, как только получим подтверждение». Замглавы перевозчика имел ввиду, что как только Минтранс РФ выделит дополнительное финансирование, льготные билеты, в том числе и в Крым, сразу появятся в продаже.

«Аэрофлот» осуществлял продажу билетов по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, однако с 16 октября прекратил ее «в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий». В Минтрансе РФ в среду сообщили, что планируют до конца текущего года дополнительно выделить 300 миллионов рублей на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток.

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.