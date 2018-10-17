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Украинских депутатов позвали в Крым

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Официальная делегации с Украины может принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета Андрея Назарова.

Он рассказал, что в прошлой сессии самостоятельно принимали участие украинские предприниматели, но в 2019 году на полуострове ждут делегацию, в том числе депутатов. В Раде при этом отметили, что на парламентариев, решивших поехать в Крым, власти будут оказывать давление. Также они рискуют попасть в базу запрещенного в России сайта «Миротворец».

«После визита на форум в 2017 году их фамилии внесли в списки «Миротворца». Несмотря на это, они свое участие в нынешнем форуме также подтвердили. Насколько мне известно, никаких последствий из-за включения в списки для них не было. Это, можно сказать, был своего рода черный пиар», — рассказал Назаров.

В Верховной раде считают, что решение о поездке на ЯМЭФ правильнее принимать ближе к самому мероприятию.

Сайт «Миротворец» был создан по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко. На нем публикуются списки и данные журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и всех, кого авторы сайта считают врагами Украины.

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