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«Аэрофлот» и Минтранс обсудили выделение допсредств на субсидируемые перевозки

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«Аэрофлот» совместно с Минтрансом РФ прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Крым и Калининград.Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Ожидается, что до конца 2018 года со стороны Минтранса будет дополнительно выделено 300 миллионов рублей. Продажи планируется открыть в ближайшее время.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в пункты Дальнего Востока, Крыма и Калининград в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Период окончания перевозок в соответствии с действующей редакцией постановления правительства РФ 215 определен датой 1 декабря.

Авиакомпания также напоминает стоимость перелета по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются). Указан тариф в рублях в одну сторону:

Владивосток — Москва — 7 400
П. Камчатский — Москва — 7 500
Ю. Сахалинск — Москва — 7 300
Хабаровск — Москва — 7 200
Магадан — Москва — 7 200
Магадан — Хабаровск — 4 000
Хабаровск — Новосибирск — 5 700
П. Камчатский — Владивосток — 6 000
Хабаровск — Владивосток — 1 800
Красноярск — Хабаровск — 6 000

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному — «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока.
Так, стоимость билета на рейсы «Аэрофлота» в Калининград составляет 9350 рублей или 5610 рублей в одну сторону. Во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и обратно составляет 25000 рублей или 15000 рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22000 рублей. или 13200 рублей в одну сторону.

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