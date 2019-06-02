Познера записали во враги Украины

Российский телеведущий Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец», занимающегося сбором и публикацией информации о людях, посещавших Крым или Донбасс без разрешения Киева. Фамилия журналиста появилась на портале в разделе «Чистилище».

Там говорится, что Познер оказался в списке угроз национальной безопасности страны за сознательное нарушение украинской границы с целью проникновения в Крым, а также участие в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины.

В конце мая в базу «Миротворца» попал российский комик Михаил Галустян. По данным авторов ресурса, артист с 2016 года состоит в главном штабе военно-патриотического движения «Юнармия», а также входит в движение Putin Team, поддерживающее президента России Владимира Путина.

Всего в черном списке Украины находятся десятки российских артистов и журналистов, среди которых Александр Маршал, Константин Хабенский, Гоша Куценко, Владимир Соловьев, Леонид Якубович, Тина Канделаки и другие.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональных данных.

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