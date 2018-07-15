Хабенский стал врагом Украины

Российский актер и режиссер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», — говорится на сайте.

В июле 2018 года Хабенский посетил полуостров, где принял участие в фестивале «Алые паруса» в лагере «Артек».

В базе «Миротворца» значатся сотни известных россиян. Авторы ресурса публикуют личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям. Там также размещают информацию о российских артистах, побывавших на полуострове после его присоединения к России.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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