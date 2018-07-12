Хабенский отказался фотографироваться с сыном Эвелины Бледанс с синдромом Дауна

Актриса Эвелина Бледанс пожаловалась в Instagram на артиста Константина Хабенского за то, что тот не захотел сделать совместную фотографию с ее сыном, которому диагностировали синдром Дауна. Пост Бледанс позже был удален, однако его скрин опубликовал портал dni.ru.

«Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но… мы с Семиком получили категорический отказ. Хоть и живем в одном маленьком закрытом отеле, и я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна (и фото для его странички)», — написала Бледанс.

Актриса отметила, что не раз поддерживала фонд Хабенского и понимает, что для артиста важно личное пространство. «Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться — нет!», — подчеркнула она.

Бледанс добавила, что после публикации этого сообщения уже никогда не сфотографируется вместе с Хабенским.

Несмотря на то что пост позже был удален, подписчики Бледанс устроили дискуссию по поводу произошедшего в комментариях к другим фотографиям актрисы.

«Пусть пихает его куда хочет, хоть в балет, хоть в шкаф в прихожей, а совать его чужому человеку, приставать со своим "сделай фото" не имеет никакого права! А вот Константин мог! И отказал», — написала пользователь tori.2696. Некоторые же подписчики раскритиковали Хабенского, назвав его высокомерным.

В мае Константин Хабенский на повышенных тонах поспорил с журналисткой на пресс-конференции, посвященной его фильму «Собибор».

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