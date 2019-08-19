Жену Нетаньяху потребовали записать во враги Украины за брошенный каравай

Жителей Украины разозлил поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая. Женщину раскритиковали в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Пользовательница Facebook Юлия Мартынова выразила мнение, что таким поступком Сара Нетаньяху показала истинное отношение к стране, а украинец Виталий Гапоненко порадовался, что «хорошо, хоть не плюнула в лицо». Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Киев должен отреагировать на этот инцидент.

«Мне интересно, как на это отреагировала украинская власть, дипломаты и т.д. Потребуют извинений или как всегда зажмурятся? Это плевок в лицо», — написал Петро Иванович.

Ряд украинских пользователей уже придумали карательные меры за поступок жены премьер-министра еврейского государства. «На "Миротворец" ее», — предложил Олег Николаев.

«Не дай Бог моя супруга бы такое натворила. Это был бы последний день ее жизни», — написал в свою очередь пользователь с ником Вася Пупкин.

Ранее 19 августа стало известно, что Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее муж — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Более того, за один день его супруга успела оказаться в центре еще одного скандала: она устроила дебош на борту самолета во время поездки на Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом.

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